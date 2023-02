El Conejo, picante con Romina, Julieta y Daniela de Gran Hermano por dedicarle a Coti la canción Amiga traidora

En nota con Mañanísima, Alexis "El Conejo" Quiroga defendió con contundencia a su novia, Constanza "Coti" Romero, de las filosas chicanas y palitos que está recibiendo de Romina Uhrig, Julieta Poggio y Daniela Celis en Gran Hermano 2022.

La semana pasada, Romina cumplió años y el festejo se puso picante. La exdiputada le dedicó la canción Amiga traidora, de Ángela Leiva, a Coti, y logró la instantánea complicidad de Julieta y Daniela, con quienes estaba cantando el tema y quienes habían sido blanco de la nominación espontánea de la correntina.

"Queso 'rachado'", dijo Romina, en medio en medio de la interpretación de Amiga traidora. Acto seguido, Julieta y Daniela se rieron y continuaron con la canción, jocosas y con picardía.

"No la pudieron soltar a Coti. Creo que hay un dolor grande ahí. Hay despecho". G-plus

"Queso 'rachado' para la empanada", repitió Uhrig, imitando la forma de hablar de Coti, nacida en Corrientes.

EL CONEJO DEFENDIÓ A COTI Y FUE LETAL CON ROMINA, JULIETA Y DANIELA DE GH

Pampito: -¿Vos le perdonás a las chicas, Romina, Daniela y Julieta, lo que le hicieron a Coti? Primero fue Coti en contra de ella, y después las chicas siguieron hablando de ella en la casa… El otro día le tiraron un palito, en el cumpleaños de Romina.

El Conejo: -No la pudieron soltar, todavía. Creo que hay un dolor grande ahí. A Coti se la crucificó por haberlas votado, le dijeron traidora. Ahora, la escuché a Julieta y a Daniela decir que votar no era una traición, que era un juego. Entonces, no entiendo el enojo.

Pampito: -El otro día le cantaban Amiga traidora.

El Conejo: -Y bueno, eso es un poco de desecho.