El condenable episodio de violencia machista que sufrió Jimena Barón a plena luz del día: "Sigo temblando"

A 48 horas del Día Internacional de la Mujer y de una nueva multitudinaria concentración por los derechos femeninos, Jimena Barón sufrió un condenable episodio de violencia machista a plena luz del día. La propia actriz y cantante lo relató estremecida en su cuenta personal de Twitter.

“Un hombre, con 3 nenas hermosas en el auto y su mujer al lado, me insultó de arriba a abajo porque no vi que estaba en la fila para cargar nafta. Le pedí que no me insulte y se terminó bajando del auto para decirme barbaridades en la cara enfrente de su familia entera”, comenzó Jimena, en su perfil.

“Sí, puso freno de mano y se bajó del auto como para cagarse a piñas. Me la aguanté mientras miraba cómo las nenas a 5 centímetros me reconocían. Me ayudó la gente del ACA de Palermo. Sigo temblando. Así estamos”, completó la artista.

En pocos minutos, sus mensajes recibieron miles de comentarios de apoyo. “Imaginate lo que es ese tipo en la casa ... su familia debe estar aterrada DE ÉL”, le escribió Connie Ansaldi. Por su parte, la influencer Mica Suárez también sumó sus palabras: “Pobres las nenas y la mujer, deben vivir una pesadilla con ese imbécil”.

