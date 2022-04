Cómo se entrena Wanda Nara, los elementos claves para mantenerse fit

Wanda Nara no solamente se ocupa de su línea de cosméticos y acompaña a Mauro Icardi al estadio del PSG, sino que la mediática se entrena duro y al 100%. Comparte sus ejercicios a través de las redes sociales y hasta da tips para estar esplendida.

Más sobre este tema Wanda Nara, Antonela Roccuzzo, Natalie Weber y la ex de Toto Salvio apoyaron a Camila Homs

EL IMPRESIONANTE GIMNASIO DE WANDA NARA EN PARÍS

Foto: Instagram.

Entre sus sesiones fotográficas para su línea de cosméticos y sus paseos por las grandes tiendas de moda, alternando con sus obligaciones de madre para con Constantino, Benedicto, Valentino, Francesca e Isabella, Wanda siempre se hace un tiempo para el cuidado de su estética.

En varias oportunidades, Wanda se animó a mostrar en sus redes sociales el lujoso y ultra moderno gimnasio que montó en su casa de París. “Con tanto frío en París no salgo de acá”, aseguró la rubia.

Foto: Instagram.

Hace un tiempo, Nara mostró desde sus historias de Instagram cómo quedó el gimnasio armado en el jardín de invierno de la casa con vista al parque de la mansión. Allí se pueden ver desde bancos para hacer abdominales, plataformas vibratorias, distintos tipos de bicicletas fijas, así como también una modernísima cinta para correr.

“Con tanto frío en París no salgo de acá” G-plus

También, la pareja posee un gimnasio en Milán en la cual tiene dos aparatos, una cinta para correr y una bicicleta fija, cuyo valor total asciende por encima de los 15 mil euros. Las máquinas cuentan con pantallas táctiles HD para programar recorridos virtuales, participar en clases online o consultar a un personal trainner.

LA ORIGINAL RUTINA DE EJERCICIOS DE WANDA NARA

Foto: Instagram.

En varias historias de Instagram, Wanda compartió su entrenamiento con un personal trainer en donde mostró como hace su patada de burro con banda, de la cual hizo 20 repeticiones de cada pierna, cinco veces por lado.

En pleno escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda además, se concentró en seguir las rutinas de ejercicio que logró robar las miradas y poner en actividad la creatividad de sus seguidores para elogiar su rutina.

Foto: Instagram.

La mediática no dejó de lado las rutinas de entrenamiento y decidió seguir con el ejercicio físico durante la cuarentena. Durante su aislamiento, no dejó de hacer ejercicio y para divertirse y no aburrirse, mantuvo una rutina fit.



LOS IMPACTANTES LOOKS DE WANDA NARA PARA ENTRENAR

Foto: Instagram.

Con las ganas de verse siempre a la moda, Wanda opta por un look fitness con un outfit total black. Con gran escote, calzas ajustadas al cuerpo, zapatillas, el cabello semi recogido con un brochecito y el rostro al natural, sin maquillaje, Nara mantiene la costumbre que modela su figura y que le permite “despejar la cabeza”.

Foto: Instagram.

En plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, la influencer además se mostró posando frente a un espejo acompañada por varias herramientas de su gimnasio privado en donde Wanda lució un ajustado body negro que resaltó sus curvas y unas zapatillas blancas.

“Look del día, este es mi favorito del aislamiento”, escribió la esposa y representante de Mauro Icardi en su red social y se llevó todos los halagos de sus seguidores.

Foto: Instagram.

El MATE, LA BEBIDA QUE NO PUEDE FALTAR EN LA DIETA DE WANDA NARA

La rubia no se priva de nada a la hora de las comidas, está acostumbrada a la buena cocina y a conocer los restaurantes más tops del mundo.

Pese a esto trata de comer sano y liviano durante sus rutinas de ejercicios. Además, su punto clave es el mate, el cual es muy consumido dentro del entorno familiar. Mauro y sus hijos también son fanáticos de esta bebida.