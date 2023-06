Comic-Con Argentina 2023: los hermanos Muschietti, Evanna Lynch, los primos Salamanca y una edición que superó las expectativas de los fanáticos

Los fanáticos que esperaban ansiosos la llegada de la nueva edición de Comic-Con Argentina vivieron tres jornadas imperdibles. El evento que se llevó a cabo el 2, 3 y 4 de junio en el Centro Costa Salguero contó con imperdibles artistas nacionales e internacionales.

Acá, el resumen día por día:

2 de junio:

El primer día de Comic-Con Argentina arrancó con todo. El main stage, colmado de gente, recibió a Andy y Bárbara Muschietti. Los hermanos contaron todo sobre Flash, la película que se estrena el 15 de junio.

También por el escenario principal pasaron otros célebres hermanos, Luis y Danny Moncada quienes, a puro desparpajo, revelaron los entretelones de Breaking Bad. Finalmente, la talentosa actriz de voz Patty Azan cautivó al público con las frases más conocidas de Cartman, de South Park.

En el auditorio se destacó la presencia internacional de Ciruelo, un maestro del fantasy art. También estuvieron Los demonios de Lalia. Y se presentó entre otros, la Guía de supervivencia geek, el futuro del cómic en la pantalla y Artist Alley: Exequiel Roel.

Foto: Prensa

3 de junio:

La segunda jornada de la Comic-Con Argentina superó todas las expectativas. El main stage recibió a una de las invitadas más esperadas de esta edición: Evanna Lynch, quien interpreta a Luna Lovegood en la saga Harry Potter.

También ese escenario recibió nuevamente a los hermanos Moncada, los primos Salamanca en Breaking Bad, y a la talentosa actriz de doblaje Rossy Aguirre, quien le dio su voz a reconocidos personajes animados como Bellota en Las Chicas Superpoderosas y Sailor Mercury en Sailor Moon.

El auditorio volvió a contar con la presencia de Ciruelo, un impresionante artista que se enfoca en el rubro fantástico, especializándose en dragones. A su vez, se presentó Quiero ser campeón mundial y Artist Alley: German Peralta.

Foto: Prensa

4 de junio:

La tercera y última jornada de la Comic-Con Argentina 2023 tuvo un cierre espectacular. Con más de 80.000 visitantes, la convención, que se llevó a cabo desde el viernes 2 hasta el domingo 4 de junio, recibió a invitados de lujo, tanto nacionales como internacionales.

El main stage despidió a Evanna Lynch, la actriz irlandesa conocida por su papel en Harry Potter como Luna Lovegood. Por otro lado, a lo largo del día pasaron por ese escenario Patty Azan, los hermanos Moncada y Rossy Aguirre. Uno de los eventos con más convocatoria fue el Concurso de Cosplay, en donde los asistentes se lucieron.

En el auditorio tuvieron lugar charlas sobre doblaje, diseño de juegos de mesa y el cine de John Carpenter. A su vez, contó con la presencia de ICata, una reconocida cosplayer chilena, que habló sobre redes sociales.

Además, este año la edición contó con la presencia de los hermanos Bárbara y Andy Muschietti que adelantaron todo sobre Flash, la película que estrena el 15 de junio.

Destacados stand con activaciones de las majors y plataformas más importantes tuvieron lugar en espacios destacados dentro de la Comic con: Netflix, Warner Bros. Pictures, HBO Max, Paramount, Bf Paris, entre otras tuvieron grandes atracciones como la pileta de pelotas de Barbie, el photo opportunity de Stranger Things, Indiana Jones, Friends, Saw, el juego de Flash y mucho más.

Foto: Prensa

También se sumó una excelente variedad gastronómica, actividades para los más chicos e impresionantes stands de reconocidos shows como Friends, Breaking Bad y la película Barbie que se estrena próximamente. Como todos los años, los cosplayers se llevaron todas las miradas. Hubo, además, talleres, exhibiciones y concursos.

A nivel muestras y exhibiciones, la de Ciruelo Cabral fue de las más convocantes. Con el artista firmando y dibujando en vivo y dando conferencias en un auditorio colmado de público. El tiempo ayudó, y la FERIA MEDIEVAL al aire libre de más de 1.500 metros cuadrados se pudo disfrutar al máximo. Hubo atavíos de la época, gastronomía temática, joyería, juegos de arquería, artesanías, exposición de armas y armaduras, entro muchas otras propuestas.

El SALÓN ARCADES fue una posibilidad única de transportarse a la época dorada de los videojuegos. Con más de 700 metros cuadrados y más de 80 máquinas, incluyendo arcades clásicos, flippers, metegoles, tejos, rockola, un emocionante simulador de Daytona para 8 jugadores en simultáneo, Pump It Ups.

Foto: Prensa

Así fue el final de la edición de junio 2023 de Comic-Con Argentina, pero hay una sorpresa más que se llama Evento 3 días Abasto.

¿De qué se trata?

Los próximos 12, 13 y 14 de junio, y para celebrar los 10 años de la convención, se llevará a cabo una dividida en tres jornadas:

Día 12: muestra de con photo ops y coleccionables desde la apertura hasta el cierre del shopping.

Día 13: muestra de con photo ops, coleccionables desde apertura a cierre del shopping.

Día 14: Show en vivo de la banda sinfónica que durante la convención deslumbró al público con una orquesta de más de 30 músicos en escena que interpretaron las principales melodías de Harry Potter, The Lord of the Rings y el universo cinematográfico de DC Comics. Ese mismo día también habrá una conferencia de prensa con invitados especiales y continuará la muestra de con photo ops, coleccionables desde apertura a cierre del shopping.

Con este evento la espera para la próxima edición de diciembre, en la que celebraremos los 10 años de la convención, definitivamente será más corta.