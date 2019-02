Las redes sociales explotaron contra Yanina Latorre (49) durante el fin de semana a raíz de la muerte de Natacha Jaitt (41), con quien se enfrentó mediáticamente y ante la Justicia tras el escándalo de infidelidad de Diego Latorre. Molesta por el acoso que sufrió en Twitter, al punto de que le trucharon un tweet en el que la querían mostrar bromeando por el fallecimiento de la mediática, Yanina hizo un descargo en Los Ángeles de la Mañana. Pero su palabra derivó en un feroz cruce de ella y Andrea Taboada contra Evelyn von Brocke, que esta mañana fue la conductora rotativa en reemplazo de Ángel de Brito, de vacaciones.

“Que Natacha encuentre la paz. Es todo lo que voy a decir, no quiero que me pregunten nada porque no les voy a contestar. No es de maleducada, sino que no quiero hacer un circo de esto, que es la muerte de una mujer joven, que no la pasaba bien”, concluyó Latorre. En ese instante, Evelyn von Brocke acotó punzante. "Quedó claro, Yanina. Creo que llamó la atención el ‘buen día, rufianes’ (del sábado en su Twitter). Bueno, lo escribís todos los días de tu vida, ¿no?".

Asombrada, Yanina reaccionó contra la conductora interina del ciclo: “Evelyn, ¿por qué decís esto? ¿Qué es lo que llamó la atención? Si yo hace 10 años que lo hago. ¿Te llamó la atención a vos? Si decís que lo hago todos los días, sé por qué te llamó la atención. Te sumás a la prensa amarilla”. Desafiante, Evelyn admitió: “A mí me llamó la atención. Te lo tengo que decir con el corazón. Me llamó la atención”. Implacable, Latorre remató dolida: “Demuestra lo que sos como compañera”.

Sin acusar recibo de la indirecta, Von Brocke argumentó: “No, no demuestra lo que soy como compañera. Siempre te he defendido y he defendido a la familia, y todo lo que acabás de decir. Pero puede haber chocado”.

Ante el discurso de Evelyn, Andrea Taboada interrumpió a Von Brocke y explotó furiosa en defensa de Yanina Latorre: “Permitime que te diga algo, Evelyn. ¿Sabés qué? Sos nefasta. Una vergüenza. Está hablando de que hay que cuidar a los hijos, ¿y vos hacés este comentario desubicado? Sos nefasta, dejás mucho que desear”. Como si nada, haciendo caso omiso a las duras palabras de su compañera, Evelyn von Brocke cerró su editorial y luego se vivió una tensa calma cuando debió interactuar con Taboada para cumplir con los compromisos publicitarios.

Una vez finalizado el programa, Ciudad se comunicó con Taboada, quien reivindicó su reacción: "Lo que hizo Eveleyn me pareció una hijaputez. Esperó a que Yanina termine de hablar para traicionarla, para clavarle el aguijón. ¿Para qué? Salté así al aire por Yanina, pero lo hubiera hecho por cualquier otra compañera. En el corte del final me acerqué a apoyar a Latorre y después le volví a decir a Eve que es una nefasta".