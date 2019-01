Luego de mostrar polémicas declaraciones de Stefy Xipolitakis sobre su vieja relación con Fede Bal, en Siempre Show (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 20 horas) comenzaron un móvil desde Carlos Paz con Flor Marcasoli preguntándole a la vedette al respecto, como excompañera de la Griega y exnovia del actor. Eso no le gustó nada a la actriz de Sé infiel y no miren con quién y la nota estuvo marcada por la tensión desde el vamos.

Noe:: "Sabrás entender que este es un programa de televisión y así funciona, Flor. Estuviste en el Bailando y sabés que siempre se te va a vincular con Fede y por eso te lo preguntamos". G-plus

“Yo pensé que la nota era más linda y no sobre un tema viejo”, empezó diciendo Marcasoli. “Los respeto porque están trabajando, pero es un tema del año del pepino”, enfatizó. “Me cansa que en el verano no haya otro tema para hablar que no sea de mi ex. En lo personal, me gustaría que me pregunten otras cosas. Estoy en un comedia que nos está yendo súper bien. Me gustaría que me vean mi progreso, que me rompí el lomo trabajando y no que me pregunten siempre los mismos temas. Yo los respeto y los adoro, pero basta. Ya pasó eso y menos de esta chica”, se quejó.

Flor: "Me decís ‘siempre te van a vincular’. Me parece un bajón lo que decís y no me dan ganas de hablar. Es un tema viejo, mi amor. ¡Aggiornate!". G-plus

Noe Antonelli, conductora del ciclo junto a Tomás Dente, intervino para explicarle el motivo de la consulta inicial. “Sabrás entender que este es un programa de televisión y así funciona, Flor. No sé vos que tanto estás metida en todo lo que es la cocina de un programa, pero suele pasar. Estuviste en el Bailando y sabés que siempre se te va a vincular con Fede y por eso te lo preguntamos”, le dijo a la entrevistada, a quien le cayó mal el comentario y generó un picante ida y vuelta en vivo.

Marcasoli:- Estás desinformada, creo que tenés que informarte más. Yo hace muchos años que vengo preparándome. Deberías estar más informada y no decirme ‘siempre se te va a vincular’. No, mi amor. Yo me vengo rompiendo el lomo y hace 7 años fui la novia. Ya pasó el tiempo, seguí mi carrera...

Antonelli:- Primero, hablanos bien porque nosotros estamos siendo súper respetuosos con vos…

M: -Me decís ‘siempre te van a vincular’. Me parece un bajón lo que decís y no me dan ganas de hablar. Es un tema viejo, mi amor. ¡Aggiornate!

A:- Estamos queriendo hacer una nota respetuosa con vos y veo que no es el mismo criterio. Es algo que en todas las notas se te ha preguntado. Está perfecto que no quieras hablar del tema y ok, damos vuelta la página. Me parece que no vale la pena tanto enojo, que estás actuando de una forma que no está buena. Está un poco nerviosa.



El malestar de Marcasoli no quedó ahí: minutos después volvió a cruzarse con otra integrante de Siempre Show, en este caso con la panelista Belén Roccasalvo, quien ante una pregunta suya que Flor no entendió, se la repitió diciéndole "no es muy difícil". ¡Para qué! "Con Tomy (Dente) todo bien, pero son unas maleducadas", le devolvió la vedette. “¡Por algo será que te preguntamos solo de Fede Bal!”, la chicaneó la hija de Susana Roccasalvo.

Tras el tenso móvil, Noe Antonelli argumentó: “No es algo tan ilógico que en un programa de televisión se le pregunte por Fede Bal”.