El comentario 'de madre' de Yanina Latorre que hizo emocionar hasta las lágrimas a Fernanda Iglesias

A poco de que comience el Súper Bailando, Lolita Latorre habló de la posibilidad de estar en el certamen en Hay que ver, mientras Yanina (su mamá) exponía su punto de vista a través de una conversación telefónica.

Fue entonces que mientras hablaba la joven, los conductores notaron que la panelista de Los Ángeles de la Mañana no emitía sonido, lejos de lo que tiene acostumbrado al público. "Yo respeto muchísimo a mi hija y quiero esto para ella, que vaya diciendo. Lolita siempre fue a un colegio muy contenedor y yo soy una mamá que siempre estuve atrás. Y en la facultad se paga la cuota, va sola, se tiene que arreglar sola, conoce gente nueva y es parte de la vida", argumentó Yanina al aire.

"Está empezando una vida de adulta y no estoy yo para protegerla en todo. Ella tiene que decidir, ir al médico y hacer sus cosas sola, porque es como nos toca a todos", agregó, sobre los reparos que tiene en la educación de Lola.

Y continuó: "Le mando mensajitos, le pregunto cómo está, trato de estar pendiente todo el día pero la dejo que vaya eligiendo. La estoy dejando decidir sola y quiero que crezca y que sea una mujer independiente. Y trato, si bien me cuesta un montón, de proponerle cosas como esto del Bailando".

Además, dejó en claro que la idea de que su hija en el show no le disgusta para nada: "Estoy de acuerdo en que lo haga, creo que es su sueño pero preferí que lo maneje con Willy -que después me llama y me cuenta todo- y que lo hable sola porque no voy a las reuniones. Me parece que lo mejor que le puedo dar son las herramientas para que ella elija porque me siento responsable si la guio en todo. Se tiene que equivocar y yo la voy a estar ayudando y esperando atrás siempre".

Al escucharla, el resto de panel notó que Fernanda Iglesias no pudo contener las lágrimas: "¿Te puedo decir algo, Yanina? Esta es tu mejor versión, me emocionás y todo. Me siento identificada con lo que dice. Ser madre de una hija es duro", contó la periodista, conmovida, mientras Denise Dumas (que también derramó algunas lágrimas) la abrazaba para contenerla.