El comentario al hueso de Ángel de Brito sobre la sorpresiva salida de Angie Balbiani de Intrusos: "Se dijo que eras amante de Rial"

En 2018, tras el abrupto final del programa de Pampita, Angie Balbiani se quedó sin pantalla. Sin embargo, pocos días después se sumó al panel de Intrusos.

Feliz con su presente laboral en América, en febrero del 2020, Balbiani fue desvinculada sorpresivamente del ciclo que conducía en ese momento Jorge Rial, inmersa en escandalosos rumores, entre ellos, haber tenido una relación más que cercana con Rial y que Romina Pereiro estaba celosa de ella.

Lejos de las polémicas y con una sonrisa en su cara por estar embarazada, Balbiani fue a LAM para hablar de su segunda dulce espera, pero Ángel de Brito la descolocó con una pregunta al hueso sobre su salida de Intrusos.

"No me gusta ni ser chupamedias, ni irme de un trabajo diciendo 'vos me echaste porque...'. No, está bien. No te funcioné, hasta luego. Sí pasaron y se dijeron muchas cosas", comenzó diciendo Angie. Fiel a su estilo picante, el conductor de LAM disparó sin filtro: "Se dijo que eras amante de Rial".

Con la clara decisión de ponerle fin al escandaloso rumor, porque tanto Angie como Jorge estaban en pareja cuando sonó la versión, Balbiani respondió: "Amante no, me parece que era otra cosa. Creo que había una cuestión de celos que no sé quién instaló".

Ahondando en el tema, Pía Shaw retrucó: "Romina Pereiro, la mujer de Jorge, ¿te llamó en algún momento? Ese era el tema en cuestión y un regalo que vos le trajiste a Jorge de un viaje".

Acto seguido, Angie Balbiani contestó y dio por terminada la versión de affaire con el conductor: "Ella no me llamó. Pero molestó que le traje habanos. Cuatro habanos. Fue porque él me había ayudado con una negociación con KZO. De hecho, los habanos los compró mi novio, Juan. Yo duermo recontra tranquila". ¡Clarísima!