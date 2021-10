El Colo de Cebollitas recordó el lado oscuro de la tira infantil: "Lloraba en las grabaciones por la presión"

El Colo de Cebollistas se metió de lleno en la polémica que destapó Coqui, Juan Yacuzzi, sobre los malos tratos que habrían recibido en las grabaciones de la tira infantil que fue un éxito en las tardes de Telefe entre 1997 y 1998. "Yo lloraba en las grabaciones por la presión que había", afirmó Diego Vicos (37).

Entonces, Vicos coincidió con el testimonio de su amigo Yacuzzi: "Yo comparto con Juan que teníamos mucha presión entre el colegio y las grabaciones, y sumarle a eso las giras del teatro que los espectadores no lo saben. Teníamos que tener tiempo disponible pero una cosa es el contrato y otra cuando lo estás viviendo, lo padeces en carne propia".

El actor, que además trabajó en Rebelde Way, Doctor Amor, Alma Pirata, Frecuencia 04, e incluso fue movilero de La movida del verano, continuó: "Fue un poco de explote y muchas horas que le dedicamos al proyecto. Uno lo eligió y fue tomando esa experiencia. Para todos fue positivo, pero el tema fue que muchos decidieron seguir otra carrera porque no era su vocación. Otros decidimos seguir en esto porque nos apasiona y no todo es color de rosa".

"Nos decían que nos iban a sacar del proyecto si no hacíamos las cosas bien" G-plus

En en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio), Vicos afirmó: "Una vez me pasó a mí que el director, que tenía carácter me habló de muy mala forma. Quizás con la presión laboral y el texto, y las escenas, te angustiabas un poco".

"Nos decían que nos iban a sacar del proyecto si no hacíamos las cosas bien. Cada cuál tuvo su toque personal, había una presión fuerte y por momentos te hacían caer en razón y caías que era un trabajo que había que ponerse las pilas. Era muy desgastante y mucha demanda de trabajo", concluyó Diego Vicos, respaldando los dichos de Coqui (Juan YAcuzzi) e Hipólito (Leonardo Centeno).