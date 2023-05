Coldplay bate récords de shows también en España: todos los detalles

en el que nunca antes había actuado la misma formación cuatro días seguidos. Coldplay aterriza en España con cuatro conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona, un recinto con capacidad para 50.000 personas,

Los cuatro conciertos forman parte de la gira Music of the Spheres World Tour, que empezó hace un año en Costa Rica y recorrió decenas de países latinoamericanos y ciudades estadounidenses y europeas antes de llegar a España.

Un tour que mueve cifras millonarias, como las diez presentaciones que ofrecieron en el estadio River Plate de Buenos Aires, donde batieron el récord que hasta ahora tenía el también británico Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd.

El de Barcelona y el de Buenos Aires no son los únicos récords que batió el grupo de Chris Martin desde que publicaron el álbum "Music of the Spheres".

Para el concierto en la ciudad española se agotaron 200.000 localidades en 24 horas, en México registraron la mayor asistencia a un acto en habla inglesa y en Francia consiguieron la venta más rápida de su historia, 200.000 localidades en una mañana.

Uno de los factores que explica las dimensiones de esta gira es que es la primera tras la pandemia, ya que anularon la de su anterior álbum, "Every life" (2019), para buscar una forma de llegar a sus audiencias más respetuosa con el medio ambiente, según argumentaron cuatro años atrás.

La última vez que actuaron en Barcelona fue en 2016, con la gira de "A head full of dreams", que les llevó a recorrer 31 países y a recaudar 524 millones de dólares, una cifra únicamente superada en aquel entonces por U2 y los Rolling Stones.