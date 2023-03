Claudio Rígoli y Pía Slapka hablaron en vivo sobre los rumores de romance: “No estaría mal que suceda”

La semana pasada, un informe de Bendita hizo foco en la posibilidad de un romance entre dos conductores de la emisora: Claudio Rígoli de Telenueve y Pía Slapka de La tarde del 9, algo que ellos mismos dieron a entender en sus redes sociales.

Este domingo, la conductora y Tomi Dente hablaron en vivo con Rígoli e intercambiaron sutiles elogios, que dieron a entender que está todo listo para que se concrete un inminente encuentro entre ambos fuera del ámbito laboral.

Fue Pía la que abrió el juego cuando le dijo Rígoli en vivo: “Me voy a sumar a lo que dijeron de tu físico. Cuando salió esta noticia, me llegaron muchos mensajes diciéndome ‘¡Qué bien, ¿eh?’ No sé por qué la gente me felicita, pero como les gustó la pareja”, señaló.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre los rumores de romance con Pía Slapka Pía Slapka fulminó a Luli Fernández por un rumor sobre ella y Benjamín Vicuña: "Tiene que chequear lo que dice"

EL PICANTE DIÁLOGO ENTRE CLAUDIO RÍGOLI Y PÍA SLAPKA EN MEDIO DE LOS RUMORES DE ROMANCE

A raíz de eso, se entabló un diálogo muy picante entre ambos:

Claudio Rígoli: -Yo creo no está nada mal en caso de que sucediera.

Pía Slapka: -Yo me acuerdo que te cruzaba por los pasillos cuando hacía El show creativo y decía ‘¡Qué buen mozo este hombre!’. Yo era muy chiquitita, pero ahora crecí.

CR: -Tonto sería el hombre que no dijera que Pía es una mujer hermosa. Y me han comentado, porque no la conozco en profundidad ya que no hemos charlado mucho en todos estos años y me han hablado de que es muy buena gente.

PS: -Vos tenés como un aura que impone cierto respeto, como un misterio. Me Da la sensación de que sos un hombre misterioso, Clau.

Más sobre este tema Claudio Rígoli habló sobre la fuerte versión de romance con Pía Slapka Pía Slapka y Claudio Rígoli estarían comenzando un romance: habló la modelo

CR: -No creo ser misterioso. Heredé la forma de caminar de mi viejo, que me lo han dicho.

Tomi Dente: - ¿Estás en un momento en el que te gustaría iniciar algo?

CR: -Yo estoy solo desde hace un tiempo. No estoy esperando ni buscando ni nada por el estilo. Las cosas, cuando suceden, sucedan y llegan.