Claudio Cosano se mostró por primera vez junto a Lino, su pareja desde hace 34 años: "Él es mi vida, mi fiel compañero"

Claudio Cosano siempre mantuvo su vida privada en el resguardo de su intimidad, pero ahora el diseñador decidió hablar por primera vez de su historia de amor con Lino; con quien se casó en 2019 y vive un romance pleno desde hace ¡34 años!

"Lino es mi vida. Nunca hablé de estos temas. Es mi fiel compañero desde hace 34 años. Un montón, la vida. Con él tuve la suerte de conocer casi todo el mundo. Lo bueno de Lino es que hoy sigue siendo la misma persona que cuando nos conocimos. Cuando yo no era nadie y no tenía nada, el que bancaba la comida era él. Cuando empecé a crecer y a ser reconocido, Lino no cambió, siguió siendo el mismo. Eso creo que no lo encontrás en ningún lado. El respeto que le tengo es increíble", expresó en Vino para vos sobre su esposo.

Y remarcó que se enamoró a primera vista de su pareja: "Me enamoré inmediatamente. Fue increíble. Nos conocimos, él estaba viviendo en la casa de una tía y creo que a los dos meses se vino a vivir conmigo; nunca nos separamos".

Entonces, Tomás Dente, el conductor, le adelantó que conocerían a su pareja y Claudio se mostró realmente sorprendido. ¿El motivo? Pensó que jamás se animaría a grabarle un mensaje para que la producción emitiera al aire.

"Te mando un beso grande y que sigas así como sos; siempre generoso, buena persona y un gran diseñador", se lo escucha decir a Lino sobre Claudio. A lo que el invitado respondió con la misma ternura: "Los ojos le brillan y tiene la misma mirada de cuando lo conocí hace 34 años. Tiene como una inocencia que es lo que no quisiera que pierda, y la simpleza".

¡Muy tiernos!