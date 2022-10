Claudio Contardi rompió el silencio, acusado de abuso sexual por Julieta Prandi: "Quiere mejorar su situación procesal"

La semana pasada trascendió que Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, fue denunciado por la modelo por “abuso sexual y violencia” contra uno de los dos hijos que tienen en común, y este lunes el empresario presentó un polémico escrito ante la Justicia en lugar de declarar ante el fiscal.

En Intrusos, Gonzálo Vázquez quiso entrevistar a Contardi, que se negó a dar declaraciones, y luego leyó frente al panel la declaración de tres carillas con la que se defendió de las serias acusaciones en su contra e hizo recaer sobre Prandi la responsabilidad de lo que está viviendo.

"Arranca diciendo que la imputación es infundada y niega haber cometido delito alguno, particularmente el 'absurdo e inexistente' hecho denunciado’”, leyó Vázquez.

Más sobre este tema Julieta Prandi se quebró en llanto en vivo por la denuncia contra Claudio Contardi por abuso sexual

EL EX DE JULIETA PRANDI RESPONDIÓ A LAS ACUSACIONES DE ABUSO SEXUAL

“Dice ‘Mi ex esposa ubica estos estos supuestos y falsos hechos dos o tres años antes de la separación matrimonial que se produjo en el año 2019, siendo que en todo el tiempo transcurrido desde esa época ha hecho referencia alguna a este absurdo”, agregó el panelista.

“Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad”, leyó Gonzalo.

"Hemos tenido las relaciones (sexuales) propias de ese estado matrimonial, sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida, Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros", dice otro de los pasajes del texto presentado.

“’Los falsos dichos en mi contra, dirigidos por mi ex esposa, no tienen otra finalidad que tratar de mejorar su situación procesal en el Fuero de familia’, porque él dice que pocos días antes de la presentación de esta denuncia, el titular del Juzgado de Familia número 3 resolvió no hacer lugar a la prórroga de una cautelar de Prandi, ordenar el restablecimiento del régimen de comunicación entre el padre y el hijo y disponer de forma inmediata del proceso de revinculación”, agregó Vázquez.