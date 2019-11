Claudia Villafañe, tajante con Diego Maradona: "Hacé lo que quieras, atacame a mí, pero con mis hijas, no"

Lejos de estar ajena a las declaraciones que brindó Rocío Oliva a Pamela a la tarde (luego de los mensajes que publicó Gianinna Maradona alertando sobre el estado de salud de Diego, su papá) Claudia Villafañe rompió el silencio.

"La estuve escuchando muy atentamente a Rocío. Ella dice que no le gusta hablar y no es así porque, si ustedes se ponen a ver, desde que ella está con Diego hasta ahora, no creo que resista un archivo", comenzó diciendo Claudia en el programa de América.

"Como siempre Diego dijo ‘con mis hijas, no’. Yo digo exactamente lo mismo ‘con mis hijas, no’. Hacé lo que quieras, atacame a mí, haceme a mí lo que quieras, pero a mis hijas no porque no se lo merecen". G-plus

"Con mis hijas no se va a meter. Me enojo cuando se mete el padre con nuestras hijas, y más cuando Rocío habla de mis hijas. Antes de hablar de mis hijas que se lave la boca y que no diga cosas que no son verdad. Voy a mostrar todos los chats que tengo con ella, o las cosas que ella le manda a Dalma o los videos que tiene Gianinna de la noche del miércoles pasado en el cumpleaños de su papá y las veces que yo misma le escucho por chat a Diego en su teléfono y no recibo respuesta", agregó, tajante.

Por último, se dirigió al Diez con unas picantes declaraciones: "No son así las cosas. Pero todo esto se va a dirimir donde se tenga que dirimir que es en la Justicia. Como siempre Diego dijo ‘con mis hijas, no’. Yo digo exactamente lo mismo ‘con mis hijas, no’. Hacé lo que quieras, atacame a mí, haceme a mí lo que quieras, pero a mis hijas no porque no se lo merecen".

¡Tremendo!