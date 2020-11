Claudia Villafañe recurrió a una "frase maradoniana" para explicar un error: "Se me escapó la tortuga"

Este domingo, Claudia Villafañe fue una de las participantes de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, donde los jurados lanzaron el desafío de la papa. Los aspirantes debieron pelar papas y luego cocinar dos platos basados en esa hortaliza, y la mamá de Dalma y Gianinna optó por repetir la fórmula de sus famosos ñoquis aunque cometió un error y lo explicó con una frase maradoniana.

Sin embargo, bajo el escrutinio de Dolli Irigoyen el plato estrella de Claudia dejó ver una falencia imperdonable ya que la jurado le señaló que debía haber utilizado el agua del hervor para emulsionar la pasta. "Se me escapó. Se me escapó la tortuga y no se lo puse y le faltó esa cremosidad con ese poquitito de agua que le tendría que haber echado en el hervor", dijo Claudia analizando su trabajo.

"Se me escapó la tortuga, no le puse el agua y le faltó esa cremosidad a los ñoquis" G-plus

La frase se popularizó cuando Diego Maradona se refirió a una situación muy particular que vivió el embajador norteamericano James Cheek en la Argentina en 1993. En aquella ocasión, el diplomático pagó un anuncio en los diarios para obtener datos sobre la tortuga que se le había perdido a su hijo. "No se te puede escapar una tortuga, hermano. Si hace 100 metros en 15 días. ¡Dale!", dijo en aquella oportunidad El Diez.