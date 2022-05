Claudia Villafañe reaccionó ante la versión de que pidió bajar a Dieguito del homenaje a Maradona

La versión de que Claudia Villafañe habría exigido que Dieguito Fernando (9) no subiera al escenario en el momento del homenaje a Diego Maradona indignó a la madre de Dalma y Gianinna Maradona, y por eso aclaró los tantos sobre lo sucedido en la entrega de los premios Martín Fierro 2022.

"De ninguna manera hice ese pedido", explicó la campeona de MasterChef Celebrity a Nancy Duré respecto de la versión que había dado en Intrusos.

Por eso, la panelista comentó: "No me llamaría la atención que alguien invocara el nombre de Claudia para bajar a Dieguito del homenaje cuando ella no lo pidió. No tengo por qué descreer de Claudia. En ese caso, Telefe tendrá que hacerse cargo".

De ese modo, Claudia Villafañe se despegó del escándalo que provocó el hecho de que ella esté sentada en ubicación preferencial, mientras que Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona estaban en la última mesa.

EL ENOJO DE CLAUDIA VILLAFAÑE LUEGO DE QUE LA ACUSEN DE BAJAR A DIEGUITO DEL HOMENAJE A MARADONA

Más tarde, Maite Peñoñori se comunicó con Claudia Villafañe, quien fue enfática al negar su responsabilidad en el cuestionado homenaje a Diego Maradona, y la decepción de Dieguito Fernando, que esperaba subir al escenario para conmemorar a su padre.

"Estaba muy enojada cuando estaba escuchando lo que contaba Nancy y me dijo 'eso nunca ocurrió. Imaginate la injerencia que puedo tener con Aptra y Telefe", reprodujo la panelista las palabras de VIllafañe.

Para cerrar, Claudia Villafañe afirmó: "Me quedo muy tranquila con lo que pasó".