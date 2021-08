Claudia Villafañe estalló contra las hermanas de Diego Maradona: "¡No tienen memoria!"

Desde hace tiempo, Gianinna y Dalma Maradona están en conflicto con las hermanas de su papá, Diego Maradona, porque las mujeres aún apoyan incondicionalmente a Matías Morla. Por su parte, Claudia Villfañe siempre intenta poner paños de agua fría pero esta vez no pudo contener su indignación tras escuchar las fuertísimas declaraciones de Ana, Kity y Cali.

"Yo no tengo nada que hablar de Claudia, lo único que digo es no las crió muy bien que digamos a Dalma y Gianinna porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono no nos dejan hablar y ellas son muy irrespetuosas. Nos tratan mal. Siempre nos hicieron aparte”, lanzó Ana en Debo Decir (América).

Al escuchar los fuertísimos dichos de las tías de sus hijas, Claudia les hizo frente a través de sus stories de Instagram y les advirtió que esta no sería la única vez que apunte fuerte contra ellas.

"Lo que dicen de mis hijas y de mí, habla más de ustedes que de nosotras. ¿Saben qué pienso? Que no tienen memoria. Próximamente ampliaremos", sentenció Claudia, muy enojada.

¡Más leña al fuego!