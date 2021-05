Cinthia Fernández, tras el cruce de Iúdica con Horacio Cabak: "No puedo creer que estoy de acuerdo con Mariano"

La escandalosa salida de Cinthia Fernández de Involucrados en diciembre de 2018, cuando acusó a Mariano Iúdica de haberla dejado sin trabajo “justo cuando más lo necesitaba”, marca el parámetro de su tensa relación. Es por eso que la propia panelista de Los Ángeles de la Mañana se asombró de pensar de la misma forma que Iúdica en torno al caso de Horacio Cabak.

Es que al debatir sobre el regreso de Cabak a Polémica en el Bar, la angelita observó con atención el álgido intercambio de opiniones de Horacio con Mariano. De ahí que concluyó: “No puedo creer tener que decir que estoy de acuerdo con Iúdica”. Luego, acotó: “Mariano le dio libertad a Cabak para que hable”.

Tiempo atrás, Cinthia Fernández había sido lapidaria con Mariano Iúdica en diálogo con Ciudad: "Mariano (Iúdica) se portó espantoso conmigo, se rió de mí en mi cara, tuvo actitudes que no me gustaron. Nunca sabía las cosas que pasaban. Me decía ‘ay, yo no sabía nada, no estaba enterado de que te sacaban’ (de Involucrados). Mentira. Al igual que Virginia Gallardo (N del R: fue separada de Polémica en el Bar en diciembre de 2019) sufrí un montón de cosas que no pueden pasar, más hoy que podemos hablar todo. Me trataron como una boluda".