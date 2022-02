Cinthia Fernández sorprendió al mostrar lo bien que dibuja: "Un secreto que tenía guardado"

Lejos de los conflictos con Nicole Neumann y también con Floppy Tesouro, Cinthia Fernández sorprendió al revelar que dibuja muy bien.

"Un secreto que tenía guardado hace mucho sobre mí... De mami a Charis", expresó Cinthia junto a la foto de un caballo dibujado por ella, con lápiz negro sobre una hoja blanca.

Parece que muchos de sus seguidores pusieron en duda que ella fuera la responsable de semejante dibujo. Entonces, se le ocurrió filmar un video dibujando el paso a paso para evidenciar su talento.

EL VIDEO DE CINTHIA FERNÁNDEZ DIBUJANDO QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

"Ah, no tenían este secreto sobre mi. ¿Les gustó? Este dibujo ya se lo dediqué en privado a una persona muy especial. Es su animal preferido. I love you (no pongo el nombre así no la vuelven loca)", expresó Cinthia, segura de su talento.

Y se despidió dibujando a mano alzada una abeja junto a unas flores.

"Muchos no me creen que este dibujo lo hice yo. ¿Y quieren saber una cosa? Fui yo. Lo hice yo. ¿No me creés? Ahí va otro", cerró, contundente.

¡Mirá vos!