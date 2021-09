Cinthia Fernández reveló el pedido millonario al que Martín Baclini le dijo "no": "Pablito Lescano cobraba un 'palito' para ir al Bailando"

En el aire de Los Ángeles de la mañana, Maite Peñoñori confesó que su sueño sería que Pablo Lescano toque en su fiesta de cumpleaños. Cinthia Fernández, sin embargo, terminó contando que ella lo quiso tener para el Bailando que compartió con Martín Baclini… ¡pero él no estuvo dispuesto a pagar lo que el músico le pedía!

“¡Sabés cuánto sale! Yo lo llamé para el Bailando y cobra mucho”, lanzó la panelista, tras escuchar a su compañera. “¡Es carísimo, Pablito! No me da ni con todos mis ahorros”, se lamentó mientras la candidata a diputada contaba que el líder de Damas Gratis le pidió “un palito”, es decir, un millón de pesos.

"Yo lo llamé en el Bailando para que cantara y me pidió 'un palito'. Fue cuando Baclini quería…”, aseguró, mientras Ángel de Brito la interrumpió. “¿Y él ponía el ‘palito’?”, indagó, pero Cinthia fue terminante.

"No, no. Me dijo 'mami, está todo bien pero no'”, contó, sobre la reacción de su ex haciendo que Maite exclame un picante “¡qué rata!”. “Actualizado a hoy, debe estar dos ‘palitos’”, concluyó Cinthia, sobre la cifra que pediría el artista para un show.