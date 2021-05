Cinthia Fernández reveló el papel clave que tuvo Martín Baclini en su reclamo por alimentos a Defederico: "Me puso a mi abogado"

Una fabulosa noticia hizo “muy feliz” a Cinthia Fernández (32) este jueves por la mañana, y parece que Martín Baclini (38) tuvo mucho que ver. Exultante, la panelista de Los Ángeles de la Mañana contó que le ganó el juicio por alimentos que le hizo a Matías Defederico (32).

"Quiero decir que el mérito es de Martín. Yo no estoy en pareja con él, pero se lo quiero agradecer muchísimo", enfatizó sonriente ante la cámara. Luego, la madre de las mellizas Bella y Charis (7), y de Francesca Defederico (6) explicó por qué tanto reconocimiento al empresario: "Él me ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, a quien también le agradezco".

Respecto de las consecuencias del dictamen, la angelita contó: "Hicieron firme la sentencia por la deuda por alimentos que él tiene conmigo, desde hace dos años que mantengo a mi casa porque me pasa un dinero que es muy mínimo, y no lo que firmamos. La justicia lo va a embargar y voy a ir por la casa, quiero que quede a nombre de mis hijas".

"Él me ayudó mucho y fue quien me puso a Bernardo Beccar Varela, a quien también le agradezco". G-plus

Ante el festejo de Ángel de Brito por el resultado favorable de la batalla legal contra Matías Defederico, Cinthia Fernández concluyó: "Por fin una buena. Estaba justo con mi vieja, que la llevaba al trabajo, fue ‘wow’, me desahogué. Y cuando se bajó del auto me largué a llorar. Porque delante de ella no iba a llorar, y lloro de emoción, de felicidad. Para mí es un alivio, estoy agradecida de que la Justicia haya manifestado que era lo que correspondía, porque no pedía nada de más, simplemente lo que firmé".