Cinthia Fernández reveló el fuerte pedido que le hizo Martín Baclini antes de separarse

Cinthia Fernández recordó su noviazgo con Martín Baclini en Momento D y reveló su tremendo pedido antes de separarse.

"Te voy a contar una cosa de Baclini. Me quiso hacer sacar mis tatuajes, nos separamos y se tatuó todo el cuerpo", reveló Cinthia, ante la sorpresa de sus compañeros.

"No entienden lo que me rompió las que no tengo colgando. Me quemó la cabeza, me hizo averiguar lugares para sacarme mis tatuajes porque dijo que me quedaban 'grasas' y se tatuó todo el cuerpo cuando se separó de mí", cerró, contundente y un tanto molesta.

TREMENDO DESCARGO DE CINTHIA FERNÁNDEZ LUEGO DE QUE MARTÍN BACLINI LA DEJARA PLANTADA

"Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes".

"Yo tenía que pasar a buscar unas cosas que le encargué, unos cargadores de las niñas. Me dejó la bolsa en el bar de la esquina y arreglate. Un copado el ex...", expresó, entre risas e indignación.

"Igual, un santo, me trajo cuatro cargadores...", cerró, buena onda, dejando en claro que con Martín está todo más que bien.