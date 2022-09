Cinthia Fernández respaldó a Amalia Granata tras sus tweets sobre el ataque a Cristina Kirchner

Cinthia Fernández respaldó a Amalia Granata tras sus fuertes dichos sobre el ataque a Cristina Kirchner.

La diputada provincial por Santa Fe aseguró que el "atentado" a la expresidenta es una "pantomima" y que ya no saben qué hacer para "victimizarla".

"Todo armado, qué pantomima. Ya no saben qué hacer para victimizarla. Y para que suba en las encuestas... Demasiado obvios", había dicho Amalia en Twitter.

CINTHIA FERNÁNDEZ RESPALDÓ A AMALIA GRANATA TRAS SUS FUERTES DICHOS CONTRA CRISTINA FERNÁNDEZ

"Nunca pensé que iba a decir esto, pero esta noche banco a Granata. No les creo nada", sentenció Cinthia, a favor de los dichos de Amalia.

EL DESCARGO DE CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS APOYAR A AMALIA GRANATA

Luego de su mensaje apoyando a Amalia Granata, Cinthia Fernández aclaró su postura mediante un extenso descargo.

“Yo repudio la violencia y espero se investigue de manera ardua lo qué pasó. Me pasa que realmente no entiendo, cómo no la cubrieron en burbuja de seguridad, no la meten en un auto, por qué una protección tan fácilmente burlada”.

“Porque sigue firmando autógrafos sin el shock de que te apunten con un arma. A mí cuando me apoyaron un revolver de verdad me tembló todo el cuerpo, hasta casi me hago pis encima. Es como que todo eso hace parecer que fue algo montado, y al mismo tiempo ver esa imagen de gatillo te hiela la sangre”.

“Sumado a eso las movilizaciones que no dan paz alguna, no es la manera. Sumado a eso un feriado absurdo…matan tanta gente y la vida sigue como si nada. Los índices de inseguridad lo único que hacen es crecer. Acá entiendo la magnitud de que es Cristina, pero en serio, ¿un feriado?”.

“La violencia no es el camino, pero no olviden también el ‘Si tocan a Cristina se arma’. Todos fomentan la violencia, ambas partes de una grieta que nos está matando”.

“Quería decir esto porque soy parte de los medios de comunicación. Y sostengo mis palabras de que todo esto hace que parezca una triste obra. Pero en el medio es grave la situación. Ojalá se investigue y se ocupen de lo q pasó”.

“Y que por esto no dejen de ocuparse de todos los problemas de este hermoso y mal manejado país #pazsocial. ¡Qué triste todo!”.