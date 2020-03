Cinthia Fernández publicó una foto súper sexy, idéntica a la de Emilia Attias, para responderles a los haters: "Vean lo hipócritas que somos"

Por un momento, dejó la angustia que le genera su última separación de Martín Baclini y Cinthia Fernández se mostró súper sexy de nuevo. En la sesión de fotos que protagonizó se la ve luciendo una musculosa negra y sin ropa interior. ¿Cómo reaccionaron los haters? La criticaron por mostrarse al desnudo y lucir su figura siendo mamá de tres nenas, entre otros comentarios mala onda.

Cinthia respondió a las críticas negativas haciéndoles pisar el palito a los detractores. Posteó una foto Emilia Attias, idéntica a las suyas, e hizo un fuerte descargo. "Midamos cómo prejuzgamos y lo hipócritas que somos", lanzó.

"Subí dos fotos: una con bombacha y otra en la que parece que no tengo. Las dos las hice con bombacha y a último momento, a propósito, le pedí a la fotógrafa que a una se la borrara con photoshop", explicó.

Y tildó de "hipócritas" a los detractores: "Encontré una foto de Emilia Attias y me pareció divina. Me encantaría tener su rostro pero no lo tengo. Salvando las distancias de la belleza, lo hice para que vean lo hipócritas que somos. Si lo hace Emilia o Pampita todos dicen 'Wow, qué bellas, qué arte'; y si lo hago yo es '¡Qué horror, tiene hijas!'".