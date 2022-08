Cinthia Fernández pidió que a Viviana Canosa la dejen de tratar como a Caperucita Roja

La semana pasada Viviana Canosa dejó su ciclo Viviana con vos de A24 en medio de una polémica a raíz de una serie de diferencias con la señal en lo referente a los contenidos que podía emitir al aire.

En Momento D, Fabián Doman y sus panelistas debatieron muy fuerte sobre este desacuerdo, por lo que el conductor aseguró que: “por las malas, puede volar todo por el aire, y por las buenas puede haber un acuerdo que le convenga a las partes”.

“Puede que el canal le plantee ‘Okey, yo te libero, pero no podés hacer televisión hasta enero 1 de 2023’. Puede que salga por ahí el tema”, especuló Doman, pero Pampito aseguró que “eso Viviana lo tiene totalmente descartado”.

CINTHIA FERNÁNDEZ APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA VIVIANA CANOSA POR RENUNCIAR A SU PROGRAMA

“Por lo que queda del año, ella no tiene pensado volver a hacer televisión. Ella está muy mal, muy triste, anoche no durmió. No es una situación que a ella le guste y está tranquila con respecto al canal porque siente que con el canal tiene buena relación”, agregó el panelista.

Pampito aseguró que Viviana “sigue hablando con otros accionistas del canal aunque no con Daniel Vila”, y entonces Doman le dijo que sabía con quiénes había hablado. “Pero quien tiene la conducción editorial del canal es Vila, y él mismo aclaró que la decisión fue de él, personal”, señaló.

“¿Ella no censuró a (Jorge) Yoma en vivo? Porque la pintamos como Caperucita roja y yo no creo que esté triste. Para mí disfruta que está en boca de todos”, apuntó Cinthia Fernández, que desconfió de que la conductora “no la esté pasando bien” como le quiso aclarar Doman.

“Para nadie es Caperucita roja. Ninguno de nosotros es Caperucita roja”, acotó, insólitamente, Silvia Fernández Barrios par acerrar el tema.