Cinthia Fernández, picante contra Martín Baclini por no querer cruzarse con ella: "Qué miedo me tiene Botoxclini"

Cinthia Fernández volvió a Los Ángeles de la Mañana, donde fue panelista, para hablar de su salida de El Show del Problema y terminó tirándole un “palito” a su expareja Martín Baclini.

Ángel de Brito le contó en vivo que Baclini también estaba invitado al piso pero prefirió no verse al aire con ella: “Hoy yo le había propuesto a Martín y a vos que se junten por primera vez acá. Como los dos tienen posibilidades de entrar al Cantando, le propuse a Martín que venga y me había dicho que sí. Nunca se volvieron a ver cara a cara después de lo que pasó”.

Pero Andrea Taboada explicó qué sucedió cuando lo llamó para ultimar los detalles de la nota: “Me dijo que prefería no juntarse de forma premeditada. A mí me dijo que lo del programa de Listorti (donde él dio un móvil mientras Cinthia estaba en el piso) fue una casualidad. Esta vez era distinta para él porque era la primera vez que sí se iban a ver cara a cara en un lugar”.

“Él prefiere charlar un poco antes de verse. Sabe que si entra a Cantando se van a juntar, pero él dice ‘si me tengo que juntar, porque casualmente va a suceder, me cruzaré’. Pero no en esta instancia”, relató Andrea lo que le dijo Martín sobre la posibilidad de reencontrarse en el Cantando 2020, donde ambos suenan como posibles incorporaciones.

Picante, Cinthia expresó: “Claro en el Cantando, donde hay show y un montón de cámaras, sí. Pero acá donde yo laburé, no. ¡Qué miedo me tiene Botoxclini!”, dando a conocer el nuevo apodo que le puso a su ex luego de que se mostrara muy distinto tras hacerse un retoquecito en el rostro.

“¿Te gusta más así o como estaba antes?”, indagó De Brito. Ella, con humor, respondió: “No, yo dije ¿qué pasó? ¡Tiene como una pista de aterrizaje! Brillosa, aparte”.

