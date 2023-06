Cinthia Fernández mostró lo que gastó en el supermercado y lo que le pasa Matías Defederico

Cinthia Fernández hace las compras en supermercados mayoristas para intentar ahorrarse unos pesos. En esta oportunidad, reveló la alta cifra que gastó e, irónica, sumó el comprobante que evidencia cuánto paga su ex, Matías Defederico, por la cuota alimentaria, deslizando que el monto sería ridículo.

"¿Cuánto dicen que me vacunaron? Menos de 100 mil pesos, más de 100 mil pesos o más de 200 mil pesos", fueron las tres opciones que Cinthia, mediante una encuesta, les dio a sus seguidores a través de sus stories de Instagram.

Luego de revelar que gastó más de 200 mil pesos, sumó el comprobante de la última transferencia que su ex, Matías, le hizo por la cuota alimentaria de sus tres nenas, Charis, Bella y Francesca. ¿Cuánto está pagando? 55 mil pesos por mes por las tres. ¡Tremendo!

CINTHIA FERNÁNDEZ SE PUSO DE MAL HUMOR POR EL DINERO QUE GASTÓ EN EL SUPERMERCADO

Enojada, Cinthia hizo un descargo en Instagram.

"El mal humor que manejo... Hoy me tocó, ¿saben con quién? Ahí les revelo... Hoy, el mayorista, compré tanto que no puedo ni sentarme. El que no se entera es el papá de las bendi, al cual parece que la inflación no le llega nunca", sentenció, indignada.