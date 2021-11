Cinthia Fernández lloró de risa al aire tras la nota de Andrés Nara y su novia: "Me emocioné"

El esfuerzo que Cinthia Fernández hizo por contener las risas durante la entrevista de Los Ángeles de la Mañana a Andrés Nara (64) y su nueva novia 28 años menor surtieron efecto, pero apenas Ángel de Brito despidió el móvil, la angelita lloró de risa al mirar un mensaje que le llegó a su teléfono celular. "Me emocioné... Es una historia de amor hermosa", se justificó la panelista descostillada.

Sorprendida por la tremenda tentada de su compañera, Andrea Taboada indagó: "No sé qué le pasa a Cinthia. Cinthia, ¿qué te pasa?".

Por eso, Yanina Latorre indagó: "¿Qué te llegó de Debby? Sos la maldad personificada. ¡Qué se va a emocionar! Tiene ahí (en el teléfono) maldades de Debby".

Más sobre este tema Andrés Nara se fue a Pinamar con su novia mientras Wanda y Zaira pelean por sus matrimonios

Es que los chistes por lo bajo habían comenzado cuando Cinthia Fernández descubrió que Debby era la sobrina del Pastor Giménez, y se intensificaron luego de que la Pastora Irma le enviara sus bendiciones a la muchacha.

"Tengo más datos de Debby, y no son buenos", advirtió Cinthia.

Al final, Ángel de Brito chicaneó a sus panelistas con su mirada fija en Cinthia Fernández, que tuvo que secarse las lágrimas y tomarse un respiro antes de poder volver a la normalidad: "¿Se drogan a la mañana ustedes?".

Más sobre este tema Andrés Nara opinó de la fuerte crisis de Wanda y Mauro Icardi tras la versión de infidelidad: "Él siempre la respetó mucho" Andrés Nara blanqueó cómo es su vínculo actual con Wanda y con Maxi López: "Ahora no estoy bien ni con él ni con mi hija"

Cinthia Fernández opinó sobre el viaje de Wanda y Mauro Icardi a Emiratos

Las vacaciones de Wanda Nara con Mauro Icardi a puro lujo por las playas de Dubai, alojados en un hotel en una noche de habitación cuesta 3.800 dólares, le trajeron recuerdos a Cinthia Fernández: "Yo viví en Abu Dabi, que es la ciudad rica. Pero claramente no tenía el presupuesto de ellos, no me sacaban a pasear".

La referencia de la panelista de Los Ángeles de la Mañana fue al 2014 cuando se mudó a Emiratos Árabes Unidos junto a Matías Defederico, ya que el exfutbolista había fichado para Al-Dhafra.

"Igual, vivía en un piso divino, espectacular. Abu Dabi es más lujoso que Dubai todavía, ahí viven los siete jeques árabes dueños de todo", admitió la madre de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca Defederico (6).