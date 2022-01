Cinthia Fernández, indignada por la teoría de que sigue enamorada de Matías Defederico: "Me da pena, eso es violencia"

Lejos de que la relación de Cinthia Fernández con Matías Defederico puedan conciliar la paz, los cruces de declaraciones siguen siendo moneda corriente entre los padres de Charis, Bella y Francesca.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la panelista de Nosotros a la mañana dio una nota para A la tarde donde volcó su indignación por la teoría que lanzó su ex de que sigue enamorada de él: “Que diga que estoy enamorada de él es como… pobre. Qué pobre argumento tiene. Me da un poco de pena”.

“Eso es violencia. Y va a decir ‘todo lo llevás a que es violencia’. Pero es violencia”, agregó, disparando sin filtro contra el padre de sus niñas por sus dichos.

"Que diga que estoy enamorada de él es como… pobre. Qué pobre argumento tiene. Me da un poco de pena". G-plus

“¿Sabiendo que me levantaste la mano (decís eso)? Lo que tengo es hartazgo de que no cumpla”, cerró, dejando en claro que no hay ningún sentimiento que lo una al exfutbolista.