Cinthia Fernández, indignada en medio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Cobardes"

Cinthia Fernández, en su cuenta de Instagram, se refirió al juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. La panelista . La panelista exigió cadena perpetua para los 8 imputados.

Al ver que el abogado defensor de los rugbiers pidió la nulidad del juicio, Cinthia estalló. del juicio,

“Que tengan la misma pena que la mamá de Fer al no poder ver más a su hijo, perpetua para estos cobardes es lo mínimo”, pidió Fernández. "No me hables de tecnicismos ni derechos para estos cobardes", cerró.

