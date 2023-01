Cinthia Fernández, indignada con Matías Defederico: "Tengo ganas de escracharlo por la falta de respeto a mis hijas"

Una vez más, Cinthia Fernández apuntó sin filtro contra Matías Defederico, su exesposo y con quien tiene a sus pequeñas Charis, Bella y Francesca.

En esta oportunidad, tras denunciar a su ex por incumplimiento de la cuota alimentaria de sus tres niñas, la panelista de Nosotros a la Mañana reaccionó con bronca al ver un video del exfutbolista disfrutando de unas vacaciones playeras y de fiesta.

“La gente piensa que estoy enojada y no es así. Lo escracho porque tengo ganas de escracharlo, porque estoy hinchada de las que no tengo colgando porque soy mamá y papá”, comenzó diciendo la panelista de Momento D, visiblemente enojada, en una nota que dio para A la tarde.

“Entonces digo, ‘vos me pasás 50 mil pesos’. Yo supongo que un fin de semana en Mar del Plata o más, porque tengo entendido que fue más, gastás más que esa plata. Entonces, las tenés”, agregó.

Asimismo, Cinthia hizo otra denuncia pública contra Defederico: “Después me tengo que bancar que publique en los estados de WhatsApp que está con un proyecto de construcción. Por estas estupideces y la falta de respeto a mis hijas, tengo ganas de escracharlo. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinché las pelotas”.

Y cerró, tajante: “Pero no estoy enojada. Es algo con lo que convivo. Es un poquito más de 15 mil pesos por hija. Si él puede mantener cada chico con esa plata… en el medio me sacó la obra social. Esas son cosas con las que no se joden”.

CINTHIA FERNÁNDEZ APUNTÓ CONTRA MATÍAS DEFEDERICO Y REVELÓ LA SUMA QUE LE ENVIÓ POR LA CUOTA ALIMENTARIA

En pleno litigio legal con Matías Defederico, con quien tiene a sus pequeñas Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández hizo un fuerte descargo en las redes donde apuntó sin filtro contra su ex y hasta reveló cuánto dinero le pasa por mes.

En medio de su ida y vuelta con sus seguidores, un usuario fue al hueso con su consulta: “¿Te pasa manutención el papá de las nenas o se hace el ‘langa’? ¿Qué porcentaje le corresponde?”, le preguntaron. A lo que Cinthia decidió responder con pruebas: “Esto es lo que me pasa para 3 nenas Es cuatro veces menos de lo que debería y encima a mitad de mes”.

Junto a sus palabras, la panelista de Momento D dio a conocer una captura de la transferencia que le hizo el papá de sus pequeñas el pasado 14 de noviembre del corriente año por un monto de 55 mil pesos.

"ME SIENTO RUTINARIA, AGOTADA Y CON 80 LABUROS PARA PAGAR LO QUE EL OTRO ‘SÁTRAPA’. QUÉ SÉ YO…". G-plus

“Mis bebés viven en una fiesta eterna y amo que así sea. Ellas son muy felices. Yo sólo lo soy por momentos y, justamente, por ellas. Después, la verdad, no me siento feliz. Me siento rutinaria, agotada y con 80 laburos para pagar lo que el otro ‘sátrapa’. Qué sé yo…”, cerró Cinthia, a flor de piel, sobre cómo se siente.