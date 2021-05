Cinthia Fernández se hizo pis en plena Panamericana por la demora de los controles: "Un asco, no daba más"

Súper fastidiosa, Cinthia Fernández se filmó desde el auto mientras estaba parada en Panamericana. ¿El motivo? Se demoró por los controles en la autopista en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por covid.

"Son casi las tres de la tarde, hace dos horas que estoy parada acá. Tuve que salir a mear en medio de la Panamericana... Miren esto. Dos horas y esta mier...no se mueve, ¿qué carajo están haciendo? Están pidiendo permisos, ¿por qué no van a hacer eso a los micros que van a las marchas de los muchachos? ¿Por qué no se van bien a cag...?", expresó en el video, súper molesta.

Además, la "angelita" expresó a través de sus stories de Instagram que a pesar de haber salido del auto a hacer pis también se hizo encima porque no pudo aguantarse del todo. "No es joda, me hice pis en las botas de gamuza. Un asco, no daba más", sentenció.

¡Fuerte!