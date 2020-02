Cinthia Fernández se hartó de las quejas de sus seguidores y les hizo frente: "Voy a subir lo que tenga ganas"

En este úlitmo tiempo, Cinthia Fernández, amante del mundo fit, empezó a compartir rutinas de gym en la red. Su idea era incentivar a sus seguidoras a que se pusieran en movimiento, sin excusas.

Es sabido: no se puede conformar a todos. Muchos le agradecieron por los tips, pero otros la criticaron con dureza. Harta de que le tiren mala onda, hizo un fuerte descargo a través de sus historias de Instagram.

"Chicas, escúchenme, cuando subo rutinas me dicen que son difíciles y me piden que suba rutinas en casa. No voy a subir todas rutinas en casa, no lo voy a hacer porque yo voy al gimnasio. No me gusta mentirles: es preferible hacer tres días en casa con las rutinas que les voy dando... Y las pueden complementar con el gimnasio o hacer solo en casa”, así arrancó su catarsis.

"No se quejen, porque es tremendo. Una me pone ‘¿por qué no subís una rutina limpiando?’ ¿por qué no lo subís vos?”. G-plus

Y siguió, enojada: "No empiecen con el ‘ah sos una trucha’, porque no soy una trucha, voy a subir lo que tengo ganas de subir. Dejen de quejarse, intenten, todos podemos hacer todo. No se quejen, porque es tremendo. Una me pone ‘¿por qué no subís una rutina limpiando?’ ¿Por qué no lo subís vos?”.

Antes de cerrar, remarcó cuál es el objetivo de los ejercicios que está compartiendo. “¿Por qué tengo que subir una rutina limpiando? Yo subo lo que quiero. Prefiero hacer rutinas que les sirvan y les cambien el cuerpo”, concluyó, harta.

¡Nada les viene bien!