Cinthia Fernández habló de la charla que salió a la luz entre la niñera y Baclini hablando del colegio de sus hijas: "Lo pago yo, el audio es viejo"

Una confusión se dio en las últimas horas en torno a Cinthia Fernández (32) y la educación de las mellizas Bella y Charis (7) y Francesca Defederico (6), con Martín Baclini (38) como protagonista. Todo surgió a raíz de la referencia a un supuesto audio de WhatsApp de Carmen, la niñera de las chicas, dirigido al empresario.

Contrariada, la panelista de Los Ángeles de la Mañana habló de la polémica: “Hace días que está circulando como que hay un audio de la persona que me ayudó en mi casa. Yo lo desconozco, no lo escuché. De hecho, a las personas que me dijeron de hacer nota por este tema les dije que me den el audio porque no lo escuché”.

Entonces puso las cosas en su contexto: “Carmen, la persona que me ayuda en casa, que para mí es parte de mi familia, habría llamado a Martín para decirle que cambiaba de colegio a las nenas porque no podía pagarlo. Para mí de hoy no es el audio. Si existió, si es verdad, no lo sé”.

"Hace días que está circulando como que hay un audio de la persona que me ayudó en mi casa. Yo lo desconozco, no lo escuché". G-plus

Con su batalla legal con Matías Defederico (31) por el cumplimento de la cuota alimentaria como telón de fondo, continuó: “A partir de eso, Martín habría empezado a pagar el colegio. Si es actual, les digo que es mentira, si es anterior no sé si coincide con el momento en que Martín empezó a pagar el colegio”.

De todas formas, Cinthia enfatizó: “Hoy el colegio lo pago yo”. Decisión que blanqueó en marzo de 2020, luego separarse de Martín. Sin embargo, admitió: “En un momento llegué a deber 100.000 pesos y me ayudó mi vieja, porque tenía una plata ahorrada para pagar una cuota del departamento que se compraba. Ahí fue cuando apareció Martín”.

Tiempo después el propio Martín Baclini había revelado en Hay que ver, donde reconoció que se había comprometido a pagarle la educación a las hijas de Cinthia Fernández hasta que cumplieran los 18 años: “Es por amor a tres criaturas, y yo siento que no hay nada más lindo. Lo siente mi corazón. Yo soy feliz siendo parte de la educación de las nenas, porque sé que para Cinthia es muy importante tener esa tranquilidad”.