Cinthia Fernández, furiosa por el robo en su barrio privado: "Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar"

Fiel usuaria a las redes sociales, Cinthia Fernández no dudó en descargar su bronca después de que delincuentes ingresar a robar en el country privado donde vive con sus hijas Charis, Bella y Francesca, frutos de su relación con Matías Defederico.

Y en medio del enojo, la panelista de Momento D optó por dar detalles de lo sucedido en varios posteos que compartió en Instagram Stories: “Bueno, hermoso todo. Estoy acá, en la guardia. Les voy a contar algo, la verdad. Ayer tenía una planificación donde les iba a contar de mi día, iba a hacer algo con una seguidora, todas cosas hermosas, fue un día muy bueno, me habían entregado el auto”, comenzó diciendo.

“En fin, volviendo del trabajo a mi casa, me enteré que entraron a robar a mi barrio. Entonces, toda esa planificación se fue la bost… Tenía que editar, yo estaba muy nerviosa, Panamericana estaba hasta las pelotas de gente”, agregó, visiblemente furiosa.

"Bueno, hermoso todo. Estoy acá, en la guardia. Les voy a contar algo, la verdad. Volviendo del trabajo a mi casa, me enteré que entraron a robar a mi barrio". G-plus

Luego, mostró el momento en el que una camioneta de Policía científica ingresaba al lugar donde sucedieron los hechos: “Desastre todo, no quiero ahondar en detalles. Hubo malos manejos, estoy muy enojada. De hecho, miren, ahí está entrado la Policía científica”.

“Ay, Dios mío, Argentina. Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, no se puede vivir. Vivís en la calle, no se puede vivir. Vivís en un edificio, no se puede vivir. Hasta ‘hombres araña’ hay. Ya no sabés dónde carj… estás seguro”, continuó.

"Ay, Dios mío, Argentina. Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, no se puede vivir. Vivís en la calle, no se puede vivir. Vivís en un edificio, no se puede vivir. Hasta 'hombres araña' hay". G-plus

Y cerró, con un tajante mensaje dirigido a los políticos: “Después, en la campaña política, ninguno habla de seguridad. ¡Ninguno! Y los políticos ocupándose de Gran Hermano, habiendo pobreza e inseguridad”.

Más sobre este tema Cinthia Fernández le dio un filoso palito a Matías Defederico, en conflicto por la mantención de sus hijas

CINTHIA FERNÁNDEZ FULMINÓ A MAURO ICARDI

Sin estar ajena a las fuertes repercusiones que despertó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Cinthia Fernández opinó sin filtro de la actitud que había tenido el futbolista de compartir una declaración de amor hacia su esposa en las redes donde, además, aseguró que quiere tener un hijo varón con ella.

“El marido acusa a la prensa y se casó con una mediática, ¿no se enteró este chico? Él la cag…, la cag… mal y encima la hizo mal. No lo quiero, me parece un nabo y me parece que debería dedicarse a la pelota en vez de al Instagram porque, encima parece un bol…”, comenzó diciendo la panelista de Momento D sobre Icardi, que tiene a Francesca e Isabella con Wanda.

“Pero además de eso, me parece extorsivo y psicópata la manera en la que arroba a la mujer o exmujer, diciendo ‘quiero tener un varón’ y la arroba a Wanda”, agregó, cuestionando fuertemente el gesto de Mauro.

"ME PARECE EXTORSIVO Y PSICÓPATA LA MANERA EN LA QUE (MAURO ICARDI) ARROBA A LA MUJER O EXMUJER, DICIENDO ‘QUIERO TENER UN VARÓN’ Y LA ARROBA A WANDA". G-plus

“Y muestra un posteo como diciendo ‘mirá el mensaje que me mandó mi mujer’, como diciendo ‘no llegues a decir que nos vamos a separar’.. Para mí, Wanda tiene que ir a un recital depara devolverle la maldad”, cerró, tajante, en referencia al novio dequien fue la tercera en discordia entre el matrimonio tiempo atrás.