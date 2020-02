Cinthia Fernández fue acusada en vivo del despido de un bailarín: "Yo no echo a nadie"

La muerte de Juan Carlos Acosta (31) consternó al mundo del espectáculo y, en especial, del Bailando y del Patinando por un Sueño, dado que el joven bailarín participó del los programas de Marcelo Tinelli.

Afectados por la inesperada pérdida, Ángel de Brito invitó a Los Ángeles de la Mañana a Marcelo Porce, un colega del reciente fallecido, que sorprendió en vivo a Cinthia Fernández al exponer que por su culpa habría perdido un trabajo. El ida y vuelta que comenzó amigable, terminó siendo un momento de alta tensión para la panelista que no se esperaba tamaña acusación al aire, en un momento de dolor.

Porce: -Una vez patinamos en el Luna Park, hicimos un evento, y yo tenía el sueño de patinar ahí. Entonces, él (Juan Carlos) me convoca para patinar ahí. Estaba Adabel Guerrero, Valeria Archimó y Cinthia Fernández. Y perdoname Cinthia, pero ese día yo te agarré para hacer un truco y me dijiste...

Cinthia: -Me agarró Juanky porque vos no podías, porque eras más de danza.

Porce: -Me echaron. Me quedé sin trabajo.

Cinthia: (Sorprendida) -¿Por mi? No, por mí no fue. Yo no hablé de nada.

Porce: -No sé si por vos, estaba Archimó, Guerrero y me echaron. Vos no querías patinar conmigo porque no te podía levantar.

Cinthia: -Yo no hablé de nada. Jamás echo a nadie. Estamos hablando de otro tema y me parece desubicado discutir con vos este tema. Pero yo no echo a nadie.

Porce: -No me echaste, pero pediste cambio de patinador.

Cinthia: -A bueno, pedí cambio de patinador porque no podía hacer un truco. Eso es normal.

Porce: -Por eso, me echaron porque no podía complacerte. Pero Juan me dijo 'no te hagas problema, vos vas a estar igual'. Me puso de solista. Lo cuento para que vean lo generoso que era. Un amor de persona.