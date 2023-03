Cinthia Fernández se enojó con quienes no despiojan a sus hijos y los mandan al colegio

Las nenas de Cinthia Fernández con Matías Defederico, Charis, Bella y Francesca, volvieron al colegio. Con su regreso, también retornaron los piojos y liendres.

Indignada, la panelista compartió a través de sus stories de Instagram la foto de una servilleta con un montón de piojos muertos, luego de haber pasado horas "despiojando" a sus hijas.

Junto a la imagen que no pasó desapercibida, apuntó contra los padres que no les quitaron las liendres a sus hijos antes de comenzar el cole. Y lamentó que sus hijas volvieran a contagiarse.

FUERTE MENSAJE DE CINTHIA FERNÁNDEZ CONTRA LOS PADRES QUE NO DESPIOJAN A SUS HIJOS

"¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hizo tratamiento de piojos y a los dos días vuelven así?", comenzó Cinthia.

"De verdad, no puedo entender que las madres y padres, antes de empezar las clases, no despiojen a los chicos... De un día al otro, me vuelven así cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de la colonia... Posta, ¿no les da asco? No se fijan si sus hijos se rascan...", cerró, indignada.