Cinthia Fernández, durísima con Eduardo Costantini: "Me encantaría ver si va a ser padre como lo es como abuelo"

El anuncio de Eduardo Constantini y Elina Fernández de que serán padres, según versiones, de trillizos movilizó a Cinthia Fernández. En Nosotros a la mañana, recordó la lucha de Jimena Campisi, expareja de Tomás Constantini, hijo del millonario por Milo, su hijo en común.

“Me encantaría ver si va a ser padre como lo es como abuelo. Digo porque hay un nieto del que se olvidaron en la familia”, se despachó con todo la panelista.

“Que la familia más rica del país pase una cuota de un poquito más de 50 mil pesos es un poco raro y que el padre no se ocupe. Es su hijo, ¿no?”, cuestionó con dureza.

"Fueron judicialmente contra los abuelos y faltaron a muchas de las audiencias por la cuota alimentaria. Además, nos gustaría que comente de la situación de la denuncia penal que tiene su hijo". G-plus

CINTHIA FERNÁNDEZ SE DESPACHÓ CONTRA EDUARDO CONSTANTINI

“Los pongo a todos. Abuelo y abuelastra porque cuando el padre no cumple con sus obligaciones, el abuelo tiene que hacerlo”, señaló la panelista, en el ciclo del Pollo Álvarez, mientras recordaba una denuncia muy delicada.

“Me gustaría que se ocupen mejor de Milo Constantini, y lo digo con nombre y apellido. Me cae mal que no cumplan con su nieto, lo que hicieron. Hay una denuncia penal de la que su hijo no se está haciendo cargo por algo muy, muy grave”, apuntó.