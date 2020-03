Cinthia Fernández, dolida tras la versión del supuesto romance entre Baclini y Agustina Agazzani: "Estoy mal"

Luego de las repercusiones que generaron las imágenes de Martín Baclini y Agustina Agazzani muy juntos y las pruebas que hablarían de este incipiente romance, Cinthia Fernández no ocultó su angustia ante los rumores.

Indagada por cómo tomó la noticia, la panelista de Los Ángeles de la Mañana se mostró muy dolida: "No me siento bien, perdoname. Gracias. Mañana ya tengo que ir a trabajar a LAM y tengo que meter fuerza ahí. Me escucharás la voz que no estoy bien", reconoció en Siempre Show (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Además, Noe Antonelli dio más detalles sobre esta historia, después de que en unas de las últimas publicaciones que figura en las redes de Agazzani, la joven aparece bailando de manera muy sexy en una lancha idéntica a la que el empresario tiene y varias veces paseó con su expareja y sus pequeñas: "Cinthia está mirando el programa, se puso a stalkear a Agustina y se dio cuenta que la lancha era la de Baclini y no los confirmó. Y también sabe perfectamente que algo hay".

Por último, Martín Salwe, cronista del ciclo, hizo escuchar un segundo mensaje de voz que Cinthia le hizo llegar a su celular: "Estoy mal. Más de lo mismo, pero bueno nada. Me voy a poner a manejar, te mando un beso grande. Perdoname".