El conflicto de Mauro Icardi con el Inter de Milán tuvo como protagonista de las noticias a Wanda Nara, quien no sólo lloró en televisión, pidiendo a las autoridades del club que resuelvan las diferencias con su marido, sino que también se vio inmersa en rumores de crisis de pareja con el futbolista.

Ante ese agitado panorama, en Los Ángeles de la Mañana analizaron a las famosas "botineras" que dejaron el país y su profesión para seguir los pasos de sus maridos y Cinthia Fernández no tuvo piedad al momento de opinar sobre Nara.

"Wanda no sabía ni caminar con tacos. No tenía una carrera... Pero yo creo que ella es muy inteligente. Aplaudo lo que logró, con lo poco (que tenía)". G-plus

"Hay chicas del medio que tienen mucho que perder y otras que no tienen nada. Wanda no sabía ni caminar con tacos, no tenía una carrera. Evangelina (Anderson) tenía una carrera y le creo que se fue por amor. Y Eliana Guercio tampoco tenía una carrera o mucho futuro. ¿Qué tenía para perder?", disparó la exmujer del futbolista Matías Defederico. Evangelina Anderson se casó con Martín Demichelis y Eliana Guercio formó una familia con el arquero Sergio "Chiquito" Romero.

También casada con un exfutbolista, Yanina Latorre le preguntó: "¿A Wanda no le creés el amor, cuando se va por primera vez con Maxi López y después con Mauro Icardi?". Y Fernández lo puso en duda: "No. Pero yo creo que ella es muy inteligente. Yo aplaudo lo que logró, con lo poco que tenía".