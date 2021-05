Cinthia Fernández y una definición implacable de Horacio Cabak: "Me parece desagradable"

Las chicanas entre Cinthia Fernández y Horacio Cabak van y vienen. Ahora fue la “angelita” quien recogió el guante y se molestó por los dichos del conductor.

“Cuando Cabak dice ‘Cinthia me contesta como una ex’, ¿qué es lo que está queriendo decir?”, le preguntó Ángel de Brito a la panelista en Los Ángeles de la mañana. “Fue desagradable. Ahí lo único que hace es hablar todos los días de él mismo, de lo que es. Agradezco que esté mostrando cómo es. Él es un machista, chicos”, lanzó.

Y Ángel expresó:“Te quiso contestar con humor, entre comillas, diciendo lo de la ex y le salió pésimo”

"Fue desagradable. Ahí lo único que hace es hablar todos los días de él mismo, de lo que es. Agradezco que esté mostrando cómo es. Él es un machista, chicos". G-plus

“Además dio a entender como que a mí me interesaba una parte íntima de él y la verdad que no la deseo, quédate tranquilo. Es de un egocentrismo fatal”, continuó ella, filosa. “Yo tomo que lo que dice es por mis exparejas. Le quiero decir que yo soy la cornuda más grande de Argentina, entonces estará admitiendo algo. O tengo que tomarlo por cómo terminó con sus ex y empezó o terminó mal”, concluyó Cinthia Fernández, enfrentadísima con Horacio Cabak.