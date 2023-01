Cinthia Fernández defendió a Camila Homs y comparó a Rodrigo de Paul con Matías Defederico

Cinthia Fernández opinó muy picante sobre el conflicto de Camila Homs con su ex y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, y con su actual novia, Tini Stoessel.

Muy picante, además de haberse puesto del lado de la modelo, la panelista comparó a Rodrigo con el padre de sus nenas, Matías Defederico, con quien está en conflicto desde hace años.

"Él es la misma raza que el anterior mencionado (Matías). Camila hace lo que puede con todo lo que le pasó, demasiado paciente fue. Y Tini, pienso que hay que caer en él... Acá no hay vínculo entre ellos. Igual, tampoco está bueno", sentenció a través de sus stories dando a entender que los futbolistas serían todos iguales.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU PRESENTE TRAS EL ESCÁNDALO CON RODRIGO DE PAUL

Camila Homs habló desde Punta del Este su presente tras el escándalo de la denuncia penal que le hizo Rodrigo de Paul.

“Me han golpeado mucho. Estoy re bien igual ahora, no sé cómo se me verá pero yo me siento bárbara. Me quedo dos semanitas más o menos”, dijo la modelo a Intrusos.