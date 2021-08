Cinthia Fernández cuestionó filosa a Débora Plager por no hacer el baile del caño en La Academia: "La salud es una buena excusa"

Cinthia Fernández habló del trato que hizo Débora Plager con la producción de La Academia respecto al caño. Tras escuchar la explicación que dio la periodista, la angelita se manifestó en Los Ángeles de la Mañana y cuestionó que usara la salud para no hacer el ritmo.

“Débora Plager desmintió que sea por contrato, ella dice que cuando bailó el cubo tuvo una pequeña lesión, una fisura en una de las costillas, y en ese momento empezó una recuperación. Ella ahí avisó a los productores que si llegaba a haber caño no lo iba a hacer”, contó Maite Peñoñori.

Entonces la panelista reprochó la explicación que dio la periodista al respecto: “Yo que bailo, en el caño se pueden hacer cosas que no te interfiera la costilla y es mucho más doloroso hacer trucos bailando con la costilla así que hacer el caño. Me parece que es una buena excusa la salud, nadie te la va a pelear si decís que tenés un problema de salud pero no ha lugar”.