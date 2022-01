Cinthia Fernández criticó a Tamara Alves tras sus picantes declaraciones: "Si no me entiende como madre, le mando un beso"

Luego de que Tamara Alves disparara contra Cinthia Fernández tras el escándalo que se generó en Año Nuevo, festejo que hizo en su casa y al que asistió Matías Defederico junto a Charis, Bella y Francesca (frutos de su relación con la exangelita), la modelo recogió el guante y respondió sin filtro.

“Ya no tengo relación con Tamara”, fue lo primero que dijo Cinthia en una nota que dio para Intrusos, después de que la mujer del futbolista de Huracán, Patricio Toranzo, asegurara que ella les “arruinó la noche”.

“A Tamara le pregunté si mis hijas estaban ahí porque estaba preocupada ya que el último mensaje de Matías fue ‘cuando termino, las llevo’, que fue a la 1.57 de la madrugada. Y, como verás (le señala su celular), me estoy comunicando con ella casi a las 4 de la mañana”.

"Básicamente, si Tamara Alves no lo entiende como madre, le mando un beso. Me parece poco empático, pero tema de ella". G-plus

“Me contestó ‘están acá, están durmiendo’. Me dejó clavada un buen rato, como 20 minutos y yo ya había agarrado el auto para ir para su casa, pero como no sabía cómo ir, le dije ‘por favor, pásame la dirección’”, agregó.

Luego, justificó su postura: “Yo hice lo que cualquier mamá haría si te dicen ‘ahora termino y voy para tu casa’ y no te contesta por dos horas, y te empiezan caer mensajes de la persona que tiene que manejar, en este caso el padre de mis hijas, chupando”.

Más sobre este tema Matías Defederico compartió un video junto a sus hijas, en medio del escándalo con Cinthia Fernández: "Mamita, qué banda"

“Básicamente, si ella no lo entiende como madre, le mando un beso. Me parece poco empático, pero tema de ella”, cerró Cinthia Fernández, visiblemente molesta con los dichos de Tamara en el ciclo de América.