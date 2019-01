El look siempre cuidado de Martín Baclini (35), su piel bronceada y su físico fibroso parecieran desmentir la categórica afirmación de Cinthia Fernández (31), quien calificó a su pareja de "vago a la hora de entrenarse". Sin embargo, con el empresario rosarino presente en el estudio de Los Ángeles de la Mañana, la panelista compensó el palito con un pícaro mimo al ego de Baclini cuando Ángel de Brito preguntó si la "haraganería" también se trasladaba a la intimidad de la habitación: "Es el único lugar donde no es vago, ja, ja. Después, es vago. Duerme tanto que parece que está hibernando".

Tras esa confesión, Cinthia se explayó: “En el tema íntimo no es vago. Es como que se despierta para ese momento y después sigue durmiendo. En el sexo no es vago… es… (risas y gesto de exigente)”. Ahí, el conductor indagó sobre la frecuencia que mantenía la pareja y la bailarina reveló: “Ahora estamos más tranquilos. Es 'uno' pero bomba, pero antes a veces me tocaba la puerta de mi cuarto a eso de las cinco o seis de la mañana”.

Incrédulas, las panelistas le pidieron a Cinthia Fernández que detalle esa insólita costumbre, y la diosa contó: “Sí, me tocaba la puerta y me preguntaba si estaba. Era como un pájaro carpintero”. Sonrojado, Martín Baclini se justificó: “Ella tenía otros horarios por el tema del trabajo que la tenía muy ocupada, entonces volvía a la casa a eso de las cuatro de la mañana… Me decía que ensayaba para ShowMatch. Entonces, se bañaba (en casa) y ahí era el momento. Era el único horario posible”.

¡Qué ingenioso!