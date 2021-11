Cinthia Fernández contó por qué Matías Defederico le puso una cautelar telefónica: "Te voy a clavar un cuchillo en la garganta"

Cinthia Fernández reveló que Matías Defederico le puso una medida cautelar telefónica después de tener un cruce. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista contó que amenazó a su ex por incomunicarla con sus hijas.

“Él me impuso una cautelar telefónica porque una vez me zarpé porque me incomunicó con mis hijas. Esa vez mi hija se graduaba al otro día, no aparecía, me mintió, me dijo ‘están durmiendo’ y no estaban en la casa”, relató la angelita.

Así, Cinthia dio más detalles del mal momento que pasó con Defederico: “Yo me fui a la puerta del barrio, no me la daba entonces me saqué y lo amenacé, le dije ‘te voy a clavar un cuchillo en la garganta’. Me salió en un estado de ira y le pasaría a cualquier madre”.

ÁNGEL DE BRITO QUEDÓ SOPRENDIDO CON CINTHIA FERNÁNDEZ Y LA AMENAZA A SU EX

Cinthia Fernández contó que en pleno estado de ira le dijo a Matías Deferico que le clavaría un cuchillo en la garganta si vuelve a incomunicarlo con sus hijas y Ángel de Brito quedó sorprendido.

“Le dije ‘no me vuelvas a incomunicar con mi hija’ que se graduaba, se perdía la graduación porque él no la iba a llevar”, reveló la panelista de LAM.

“Es una metáfora igual”, comentó Maite Peñoñori y De Brito sentenció: “¡No! ¿Qué metáfora? Está loca, no son metáforas. Es muy gráfico el cuchillo en la garganta, muy específico”.