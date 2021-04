Cinthia Fernández contó la profunda charla sobre violencia que tuvo con sus hijas: "Hablé para que no les pase a ellas"

El mes pasado, a tres años de haberse separado de Matías Defederico, Cinthia Fernández quebró en llanto en LAM y contó por primera vez "el infierno" que le habría hecho vivir el padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, durante los siete años y medio que duró la pareja.

"Sufrí violencia física y verbal", sostuvo la panelista de LAM, movilizada. Días más tarde, visitó a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand y dio detalles del golpe que habría recibido una de sus hijas, de quien preserva la identidad.

"El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y le pegó a ella. El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida", señaló Cinthia, tras sostener que analiza denunciar formalmente a su ex por violencia de género ante la Justicia.

"LAS SENTÉ Y LES DIJE 'MIREN, ENTRE MAMÁ Y PAPÁ PASÓ ESTO. VOS YA LO SABÉS. VOS SABÉS PORQUE TENÉS ESE GOLPE'. Y ELLA ME dice QUE FUE SIN QUERER". G-plus

Invitada a Lo de Mariana, Fernández fue consultada por el delicado tema y ella les puso el pecho a las preguntas. "¿Cómo hablás de esto con tus hijas? Debe ser difícil. Es el papá de ellas, pero querés que crezcan con sus cabezas sanas y sabiendo que eso no es normal", indagó Mariana Fabbiani.

Sumamente seria, Cinthia dio detalles de la reciente conversación que tuvo con sus tres niñas, pero se focalizó, especialmente, en la que tristemente recibió un fuerte golpe.

" Y yo le dije 'no, mirá, vos a tu papá lo tenés que amar y él el día de mañana te explicará por qué se equivocó. Vos no debés nunca decir que alguien le pegó sin querer a alguien". G-plus

"Hablé para que no les pase eso a ellas. El día de mañana van a formar una familia. Creo que la semana pasada, después de hablar, las había bañado y las senté. Les dije 'tengo que hablar con ustedes'", comenzó contando la panelista.

"Yo les hablo mucho a ellas, pero es la primera vez que les hablé del hecho. Les dije 'esto no es sin querer y está mal’". G-plus

Luego puntualizó en su mensaje: "'Miren, entre mamá y papá pasó esto. Vos ya lo sabés. Vos sabés porque tenés ese golpe'. Ella me dice que fue sin querer. Y yo le dije 'no, mirá, vos a tu papá lo tenés que amar y él el día de mañana te explicará por qué se equivocó. Vos no debés nunca decir que alguien le pegó sin querer a alguien. Sin querer te pego yo si hago así (hace el gesto de mover el brazo), no te veo, y sin querer te pegué. Pero cuando una persona tira un iPad con furia y con fuerza, eso no es sin querer. Y vos como mujercita no podés decir que es sin querer'".

Antes de cerrar el delicado tema, Cinthia Fernández agregó: "Yo les hablo mucho a ellas, pero es la primera vez que les hablé del hecho. Les dije ‘esto no es sin querer y está mal’".