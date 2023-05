Cinthia Fernández contó cómo afecto a sus hijas el escándalo por el gas pimienta: "Quedamos ‘tocadas’"

Una patada en la puerta de la casa de Cinthia Fernández perpetrada, supuestamente, por un grupo de menores desató una guerra de la modelo con sus vecinos que terminó en la Justicia. El uso de un gas pimienta hizo que la panelista de Nosotros a la mañana sea llamada a declarar.

“No tengo pruebas de la persona que dicen que me pateó la puerta. Yo vi cuatro personas en un video y si realmente era un hijo de una persona que me está demandando, porque tiene la caradurez de armar humo y decir que me van a demandar por 20 millones, yo los voy a demandar por 40 millones”, contó al ciclo en el que trabaja.

“Eso se hubiera resuelto agarrando de la oreja a tu maleducado hijo o malaprendido, aunque evidentemente por las acciones del padre es maleducado, para que pida disculpas y se haga cargo de que es un pelotud… y que me paguen la puerta”, aseguró.

"Mis hijas tienen 8 y 9 años. Hay una que por dos días no fue al colegio. Quedamos todas medio ‘tocadas’". G-plus

CINTHIA FERNÁNDEZ REVELÓ CÓMO SUFREN HASTA HOY SUS HIJAS POR EL ATAQUE A SU CASA

“Eso se terminaba así, pero no fue así porque a la mina le gustó más la cámara que el dulce de leche e hicieron un circo con un programa pedorro. A nadie le importaron mis hijas”, afirmó, mientras contaba que Charis, Bella y Francesca aún hoy están afectadas por el ataque a su casa.

“Mis hijas que son mucho más menores que los que dicen que son los que me patearon la puerta. Mis hijas tienen 8 y 9 años. Hay una que por dos días no fue al colegio. Quedamos todas medio ‘tocadas’”, reveló, molesta.

“El otro día sonó la alarma porque me olvidé de desactivarla y te da unos nervios que te quedás así, paralizada”, se lamentó.