Cinthia Fernández confesó que le tiene miedo a Mauro Icardi y contó los motivos

En medio de un profundo análisis sobre los escándalos que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi en el último tiempo, Cinthia Fernández no dudó en apuntar contra el futbolista, quien –según trascendió- en una de las peleas con la madre de sus pequeñas Francesca e Isabella, le habría escondido el pasaporte para que no pueda salir del país.

“A mí, lo de Icardi me da miedo. A ver, la situación de haberle sacado a Wanda el pasaporte existió. La que hace trascender todo esto es el entorno de Wanda y eso es violencia de acá a la China”, comenzó diciendo la panelista de Nosotros a la mañana, contundente.

“Vos, cuando estás en otro país, si le querés sacar los víveres a alguien, le sacás la plata o el pasaporte. Entonces, eso es totalmente violento. También las actitudes que tienen. Yo estoy hablando de las cosas públicas, no de las puertas para adentro porque no soy quién para hablar de eso, pero las cosas que ellos exponen es una situación enfermiza”, agregó.

Por último, Cinthia (quién también dio a conocer los conflictos que mantiene con su ex Matías Defederico y padre de sus hijas Charis, Bella y Francesca), cerró, sin vueltas: “Y a veces, en estas situaciones, más allá del show que hace Wanda, me da pena porque yo siento que, en cierto punto, ella no puede salir de ahí”.

CINTHIA FERNÁNDEZ, INDIGNADA CON MATÍAS DEFEDERICO

Una vez más, Cinthia Fernández apuntó sin filtro contra Matías Defederico, su exesposo y con quien tiene a sus pequeñas Charis, Bella y Francesca.

En esta oportunidad, tras denunciar a su ex por incumplimiento de la cuota alimentaria de sus tres niñas, la panelista de Nosotros a la Mañana reaccionó con bronca al ver un video del exfutbolista disfrutando de unas vacaciones playeras y de fiesta.

“La gente piensa que estoy enojada y no es así. Lo escracho porque tengo ganas de escracharlo, porque estoy hinchada de las que no tengo colgando porque soy mamá y papá”, comenzó diciendo la panelista de Nosotros a la mañana, visiblemente enojada, en una nota que dio a Matías Vázquez para A la tarde.

“Entonces digo, ‘vos me pasás 50 mil pesos’. Yo supongo que un fin de semana en Mar del Plata o más, porque tengo entendido que fue más, gastás más que esa plata. Entonces, las tenés”, agregó.

Asimismo, Cinthia hizo otra denuncia pública contra Defederico: “Después me tengo que bancar que publique en los estados de WhatsApp que está con un proyecto de construcción. Por estas estupideces y la falta de respeto a mis hijas, tengo ganas de escracharlo. Y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me hinché las pelotas”.

Y cerró, tajante: “Pero no estoy enojada. Es algo con lo que convivo. Es un poquito más de 15 mil pesos por hija. Si él puede mantener cada chico con esa plata… en el medio me sacó la obra social. Esas son cosas con las que no se joden”.