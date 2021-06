Cinthia Fernández confesó qué siente al estar cerca de Martín Baclini: "Cuando viene y me abraza es como raro"

Cinthia Fernández reveló qué le sucede cuando tiene cerca a Martín Baclini al ser consultada por sus compañeros de Los Ángeles de la Mañana sobre sus últimos poteos junto al empresario. En tren de confesiones, la angelita admitió que le genera tensión que el la abrace ya que no sabe qué hacer en ese momento.

“En otras ocasiones me han pasado cosas cuando lo vi, de saludarlo y que te salude tan cerca y decís ‘uh’. O me pasa que cuando me viene y me abraza es como raro porque me abraza pero no es mi novio y entonces estoy tensa, no es que me relajo y digo 'no me pasan cosas', me pongo tensa porque no sé qué hacer”, explicó.

"Me pasa que cuando me viene y me abraza es como raro porque me abraza pero no es mi novio y entonces estoy tensa, no es que me relajo y digo no me pasan cosas, me pongo tensa porque no sé qué hacer". G-plus

En Los Ángeles de la Mañana, la panelista dio detalles del día en que realizaron el video con la nueva música de Jimena Barón, "Ya no te extraño": “No me pasó nada, de verdad no me pasó nada erótico, porque no era una situación erótica porque estaban mis hijas y mi vieja tratando de parar a las pibas para grabar el video”.

Más sobre este tema Cinthia Fernández habló de los rumores de reconciliación con Martín Baclini: "Hace media hora se fue de casa"

Entonces Mariana Brey le consultó si se produce cuando sabe que Baclini va a ir a su casa y Cinthia le respondió que no pero que la última vez se puso una calza deportiva muy sensual. “No, ya está, ya me conoce. Si me puse una calza que me marcaba el culo”, dijo en la emisión de eltrece.